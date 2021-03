‘Bezoekregeling’ voor Bloesempark in het Bos

Amstelland – De bloei van de Japanse kersen in het Bloesempark van het Amsterdamse Bos trekt elk jaar veel bekijks. Om zo veel mogelijk mensen van de bloesempracht te laten genieten én de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan heeft het Amsterdamse Bos in samenwerking met de gemeente Amstelveen maatregelen ingesteld.

De maatregelen zijn getroffen om de verblijfsduur van bezoekers te beperken en 1.5 meter afstand te bewaren. Zo kan er niet worden gepicknickt dit jaar, zijn er geen wc’s, wordt mensen gevraagd zo veel mogelijk op de fiets en op rustige momenten (door de week of in de ochtend) te komen, de aangegeven looproute te volgen en hun verblijfsduur te beperken.

Verder gelden de regels van de Rijksoverheid ook in het Bos: kom maximaal met twee personen of het gezin.

In het weekeinde begeleiden beheerders en verkeersregelaars de drukke momenten. Er zijn maximaal 150 mensen tegelijk in het park toegestaan. Bij grote drukte wordt de maximale verblijfsduur in het park een half uur.

Wanneer in bloei?

De bloei van het Bloesempark is een natuurfenomeen dat zich lastig laat voorspellen. Naar verwachting laten de eerste bloesems zich in de loop van volgende week (week 12) zien. Via de Facebook en Instagram account van het Amsterdamse Bos zijn updates over de bloesem te volgen. De bloei van de bloesem duurt, afhankelijk van wind, zon en regen, ongeveer twee weken.

Bloesembingo

Speciaal voor de lente heeft het Amsterdamse Bos een bloesembingo ontwikkeld, want de Japanse kers is natuurlijk niet de enige lentebloeier. De bingokaart is te downloaden via de website. Op www.amsterdamsebos.nl/bloesempark/bloeitijd staat meer praktische bezoekinformatie, onder andere over parkeren, paarden en honden. Deel de mooiste foto’s via instagram.com/amsterdamsebos of facebook.com/amsterdamsebos en tag ze met #bloesempark.