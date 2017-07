Bert Vreeken technisch directeur bij Qui Vive hockey

Met ingang van het nieuwe seizoen is Bert Vreeken benoemd als technisch directeur bij hockeyvereniging Qui Vive uit Uithoorn. Hij behoort al enkele seizoenen tot de staf van heren 1 die het afgelopen seizoen hoofdklasse heeft gespeeld. Zijn activiteiten bij Hurley gaat hij na negen jaar beëindigen. Hij was bij deze Amstelveense hockeyclub succesvol als trainer, coach en als technisch manager. Bij Qui Vive wordt hij eindverantwoordelijk voor het hockey technische beleid voor zowel de prestatieteams als de breedtesport. In die hoedanigheid gaat hij ook de technische staf aansturen. Voorzitter Rob Das: “Wij hebben de afgelopen 3 seizoenen hockey technisch en organisatorisch stappen voorwaarts gezet. Mijn collega ’s en ik zijn over deze positieve ontwikkelingen absoluut tevreden. Maar wij sluiten onze ogen ook niet voor de zaken die beter kunnen. Een van de speerpunten voor het komende seizoen is om de trainers nog sterker te maken door hen veel intensiever op het veld te begeleiden. Deze behoefte bestaat zeker voor de trainers van de jeugd. Veel spelers uit de A en B teams trainen met veel enthousiasme en inzet deze teams maar moeten inhoudelijk nog beter worden begeleid. Meer investeren in trainers verdient zich bij spelers/speelsters altijd terug in het plezier en de prestaties. In deze begeleiding gaat Bert Vreeken ook een belangrijke rol vervullen”.