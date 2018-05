Activiteiten in het Bos voor kinderen

Amstelland – Kom op zondagmiddag 6 mei om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur onderzoekjes doen, buiten in het Amsterdamse Bos. En kom van alles te weten over kleine beestjes. Een leuke activiteit voor kinderen van 4 tot 9 jaar en (groot)ouders of begeleiders.

Op woensdagmiddag 9 mei om 12.00 uur, 13.30 uur of 15.00 uur wordt ‘Help de mol’ georganiseerd. Help een nieuwe plek vinden om te wonen voor de mol. Zijn huis is ingestort door een bulldozer! Deze activiteit is voor kinderen van 2 tot 7 jaar en (groot)ouders of begeleiders.

De kosten per activiteit bedragen 5 euro per kind en 2,50 euro per volwassene. Duur: 1 uur. De start is bij De Boswinkel aan de Bosbaanweg 5.

Aanmelden kan via 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl en in de Boswinkel, elke dinsdag tot en met zondag geopend van 10.00 tot 17.00 uur..