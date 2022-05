Zonnehuis Penning Marinus van den Berge voor BlijF

De Ronde Venen – Afgelopen week werden de jaarlijkse Zonnehuis Penningen uitgereikt. Voor de Ronde Venen ontving Marinus van den Berge deze erkenning voor zijn bijzondere inzet voor kwetsbare ouderen. De Zonnehuis Penning wordt jaarlijks toegekend aan mensen die belangeloos het verschil maken, met mooie initiatieven in eigen wijk of dorp.

“Met je team en in verbinding met lokale partners houd jij ouderen in beweging. BlijFFit: het wekelijkse televisieprogramma ‘actief op de stoel’ en het parkencircuit zijn voorbeelden van initiatieven die inspireren.“ De belangstelling in andere provincies voor de aanpak van BlijFFit is zeer terecht, aldus jurylid Anita Roelofs, voorzitter van de centrale cliëntenraad.

Meer dan 20 genomineerden werden voorgedragen in de vier gemeenten waar Zonnehuisgroep Amstelland ouderenzorg biedt. De jury selecteerde vier nominaties. Behalve Marinus van den Berge voor BlijFFit, ontvingen nog drie kandidaten een Zonnehuis Penning.