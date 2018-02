Zomer- en avondrit met Bromfiets Genootschap

Aalsmeer – In tegenstelling tot veel inwoners die de zolder of de schuur zijn ingerend om de schaatsen te zoeken en weer anderen die de ijzers nog even scherp hebben laten slijpen, zijn de vier van het Aalsmeers Bromfiets Genootschap gezellig rond het haardvuur gekropen en zijn aan de slag gegaan met het uitstippelen van leuke routes en tochten waaraan alle eigenaren van nostalgische bromfietsen dit voorjaar en deze zomer aan kunnen deelnemen.

Weer weekendje weg

Vier datums zijn nu vastgesteld en Dirk, Kim, Joost en Jan raden alle liefhebbers aan om deze op te schrijven, te blokkeren in de agenda en, als nodig, vrij te vragen bij de baas. Er is nog tijd genoeg om de brommer in goede conditie te brengen, want de eerste rit is op zondag 15 april. Het wordt een monsterrit van 130 kilometer langs verrassende en landelijke plekjes. Op zondag 3 juni staat de zomerrit van 70 kilometer op het programma, van 6 tot en met 8 juli gaat voor de tweede keer het weekendje weg georganiseerd worden. Totaal deze dagen 400 kilometer, dus vertroetel de komende maanden de billen maar. En op zaterdag 15 september wacht weer een mooie avondrit van 45 kilometer.

Extra route

Later, zo laat het Aalsmeers Bromfiets Genootschap weten, volgen meer details over de routes, maar voor nu zijn alvast de datums en de lengte van de tochten bekend gemaakt. En de vier van het ABG hebben nog een verrassing: Er komt nog een extra route. Alle details hierover blijven vooralsnog geheim. Voor nu genoeg reden om te gaan klussen en de oude brommers extra te vertroetelen!