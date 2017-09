Veel te zien op 6e Kunstbeurs Sous-Terre

Aalsmeer – Tegelijkertijd met de Kunstroute Aalsmeer werd zaterdag 16 en zondag 17 september de jaarlijkse Kunstbeurs gehouden bij Galerie Sous-Terre. Kunstbeleving aan de Westeinderplassen van met zorg geselecteerde galeries en kunstenaars werd voor de zesde maal gepresenteerd. Schilderijen, bronzen en keramische beelden, glaskunst evenals foto’s en sieraden waren in mooi uitgelichte stands te bewonderen.

Flower-Art Museum

De kunstwerken waren ook te koop. Niet overigens de collectie rond bloemen. Volgend jaar eind maart wordt in Sous-Terre het eerste Flower-Art Museum van Nederland geopend. Een speciale collectie rond de schoonheid van de bloem is samengesteld en hier hebben meerdere musea in het land hun medewerking aan verleend. Om een indruk te geven van het nieuwe museum werd tijdens de Kunstbeurs in een grote stand een aantal ‘Flower-Art’ topwerken getoond van onder andere Bert Wouters, Toon de Haas en Zhou Le Sheng.

Op zaterdagavond presenteerde Sous-Terre de voorstelling ‘Jazz and Wine’. De voorstelling voor levensgenieters met Joyce Stevens is goed bezocht. Samen met Joyce konden verschillende wijnen geproefd worden en samen met haar pianist bracht zij easy Jazz muziek. De organisatie van de Kunstbeurs mocht vele belangstellenden welkom heten, met name op zondag en hier heeft het zonnige weer misschien wel bij geholpen.

Foto: www.kicksfotos.nl