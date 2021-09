Woonenquête gemeente voor jongeren en starters

Aalsmeer – Ben je tussen de 18 en 30 jaar oud? Woon jij in Aalsmeer? Doe mee aan de woonenquête en geef je woonwensen aan. De uitkomsten van deze enquête neemt de gemeente mee in de ontwikkeling van toekomstige bouwplannen.

Wensen en ideeën

“De woningmarkt staat onder druk en vooral starters op de woningmarkt hebben het moeilijk”, zegt wethouder Wonen, Robert van Rijn. “Daarnaast hebben we in Aalsmeer voor 70% belast gebied van Schiphol. Een uitdaging om voor iedereen een passende woning te bouwen. Daarom horen wij graag de wensen en vooral ideeën van jongeren hierover.” De enquête staat op de website https://participatie.aalsmeer.nl onder het kopje ‘Jongeren en starters woningmarkt Aalsmeer’. Vragen in dit onderzoek zijn bijvoorbeeld: Wat is je huidige woonsituatie? Welk type woning zoek je en in welke (prijs)categorie? Ook wordt in de enquête gevraagd of de respondent bereid is mee te doen aan een vervolg interview over zijn/haar woonwensen. Aan de hand van deze combinatie van kwantitatief en kwalitatief onderzoek stelt de gemeente een rapport op waarin een duidelijk beeld wordt gevormd van de huidige woonsituaties en woonwensen van de jongeren en starters in Aalsmeer.

Hoe doe je mee?

Ga naar de website https://participatie.aalsmeer.nl, maak een account aan en vul de enquête in. De enquête staat vanaf nu tot en met 15 oktober online om zo iedereen de mogelijkheid te geven om te reageren.

Vervolg

Na de enquête en de persoonlijke gesprekken wordt alle opgehaalde informatie geanalyseerd. De planning is dat eind van dit jaar de uitkomsten bekend zijn.