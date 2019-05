Woning in Mijdrecht beschoten

Mijdrecht – De politie laat weten dat zij op zoek is naar getuigen van een schietincident dat plaats heeft gevonden op 7 april j.l. in de Kerspelstaat in Mijdrecht. Volgens een getuige is er rond 23.00 uur geschoten. De bewoners waren niet thuis. Bij thuiskomst zagen zij dat hun voorruit stuk was, maar dachten dat het een luchtbuks was geweest en besloten de politie niet te bellen. Zij ruimde de rommel op en plakte het raam dicht.

Eén van de buren echter, die op de bewuste zondagavond knallen had gehoord, zag maandagochtend dat de ruit van één van de woningen in de straat was afgeplakt. Dit in combinatie met de schoten die hij had gehoord, deed hem vermoeden dat de woning mogelijk was beschoten en hij belde de politie.

Vuurwapen

De recherche is op onderzoek uitgegaan en de uitkomst was dat de beschieting zeker niet van een luchtbuks kwam, maar van een vuurwapen. De bewoners van de woning die beschoten is, wonen nog maar kort in de woning. De politie is op zoek naar getuigen of mensen die weten wie er achter de beschieting zit. De politie heeft de door RTV Utrecht uitgezonden reportage van Bureau Hengeveld over de zaak op YouTube gezet.

Vragen

Heeft u in de Kerspelstraat in Mijdrecht of daar in de buurt iets verdachts gezien dat mogelijk iets met de beschieting te maken heeft?

Heeft u gezien wie de schoten loste of weet u misschien wie er achter de beschieting zit?

Weet u wat het motief voor de beschieting is?

Twijfel dan niet, maar bel gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Of gebruik het formulier om uw tip bij de politie te melden. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem