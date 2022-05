‘Witte Anjerperkje’ ter ere van veteranen

Aalsmeer – Bij het monument ‘De Propeller’ in Kudelstaart is een perkje met witte anjers aangelegd ter ere van de veteranen. Het ‘Witte Anjerperkje’ is onthuld door veteraan Kees Kuggeleijn en locoburgemeester Bart Kabout.

De witte anjer is het symbool geworden van erkenning en waardering van veteranen. Met de aanleg van het perkje geeft ook de gemeente Aalsmeer hier voortaan zichtbaarheid aan. Het ‘Witte Anjerperkje’ is aangelegd na een motie van CDA-raadslid Paul van Zoelen.

Locoburgemeester op krukken

Locoburgemeester Bart Kabout verscheen op krukken met zijn been in het gips na een verkeerde stap tijdens zijn vakantie. “Ik heb erover gedacht deze afspraak af te zeggen”, zei Kabout voorafgaand aan zijn toespraak. “Maar ik bedacht me dat, gezien het doorzettingsvermogen en de mentaliteit van veteranen, het wel heel slap zou zijn om door zo iets onbenulligs afwezig te zijn.” Dus verscheen Kabout noodgedwongen met keten en in korte broek. In zijn toespraak eerde de locoburgemeester de inzet van de veteranen. “Zij kiezen ervoor hun leven in te zetten voor hun land en de democratische rechtsstaat. Dit perkje is misschien een klein gebaar, maar toont onze waardering en respect voor die inzet.”

De locoburgemeester onthulde het bordje bij het perkje samen met veteraan Kees Kuggeleijn, die op 5 mei 86 jaar wordt. Hij diende in Nieuw Guinea (1957-1959) en op Curacao (1966-1969). De voorzitter van het Veteranen-comité Aalsmeer, Erwin Huisman, vertelde tot slot waarom de witte anjer het symbool voor de veteranen is geworden. Meer hierover is te lezen op www.veteranendag.nl

Het perkje wordt onderhouden door de gemeente Aalsmeer met de jaarlijkse aanplant van nieuwe anjers.

Bron: Gemeente Aalsmeer