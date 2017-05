Wie heeft poes Kitty gezien?

Mijdrecht – Vermist Kitty. Heeft u informatie over Kitty, neem dan alsjeblieft contact op met Jan Willem Koedam: 0615887675. Kitty is een bruin zwart gestreepte poes met rode accenten en witte buik en pootjes. Zij is vermist sinds zaterdag 27 mei.

Zij woont aan de Nicolaas van der Steenstraat 28 in Mijdrecht.

Kitty is een niet al te grote 3,5 jaar jonge poes. Ze ‘spreekt’ miauwt vrij vaak en kijkt mensen recht in de ogen. Ze heeft een zachte, dikke niet al te lange vacht en zwarte lijnen om de ogen. Ze heeft een chip tussen de schouderbladen. Ze is vrijdag op zaterdagnacht voor het laatste gezien. Zaterdagmorgen heeft ze nog haar bakje leeg gegeten. Daarna is ze niet meer thuis geweest.

Zij wordt enorm gemist. Weet u iets? Bel bovenstaand 06 nummer.