Wethouder deelt namens gemeente DRV ijsjes uit in verpleeghuizen.

De Ronde Venen – Vrijdag 27 juli tijdens het hoogtepunt van de hittegolf heeft wethouder Marja Becker (Seniorenpartij) ijsjes uitgedeeld in de verpleeghuizen in De Ronde Venen. Marja Becker bracht een bezoek aan Zorgcentrum Gerardus Majella, waar zij de ijsjes uitdeelde. Dit ter een ondersteuning voor deze warme tijden, zowel voor de cliënten als het verzorgend personeel. De geste werd bijzonder op prijs gesteld. Ook in Mariaoord en Zuiderhof werden er koude traktaties uitgedeeld. Het viel nog niet mee om zoveel ijsjes bij elkaar te verzamelen, aangezien winkeliers zelf al moeilijk ijs konden bestellen, maar gelukkig heeft AH passage Mijdrecht ervoor kunnen zorgen dat de ijsjes op tijd bezorgd konden worden.