Welk speeltoestel komt er in het Speelwoud in Wilnis?

Wilnis – Het Speelwoud in Wilnis krijgt een nieuw speeltoestel. Wat voor soort toestel er komt ligt aan de inwoners van Wilnis. Zij kunnen via de Facebook-pagina van Wilnis Klopt hun voorkeur uitspreken voor 4 verschillende modellen. Het speeltoestel dat op de meeste steun kan rekenen wordt in het voorjaar geplaatst.

Op oudjaarsavond werd het bestaande speeltoestel in het Speelwoud, in de vorm van een brandweerauto, door vuurwerk zwaar beschadigd. Reparatie is niet meer mogelijk. De schade bedraagt ruim 30 duizend euro. In 2015 werd het toestel ook al zwaar beschadigd door vuurwerk. De schade bedroeg toen zo’n 15 duizend euro.

Inwoners Wilnis kiezen nieuw toestel

Wethouder Cees van Uden: ”Het is natuurlijk ongelofelijk zuur dat dit is gebeurd. De brandweerauto was een populair speeltoestel waar veel kinderen met plezier op speelden. We willen dan ook snel een nieuw toestel plaatsen. Dat kan opnieuw een brandweerauto zijn, weliswaar iets aangepast zodat het minder gevoelig is voor vandalisme. Maar ook een geheel ander speeltoestel. De inwoners van Wilnis mogen kiezen.’’

Keuze uit 4 toestellen

De gemeente heeft Wilnis Klopt gevraagd de mening van Wilnissers te peilen over welk toestel er moet komen. Voorzitter Bos Nisters van Wilnis Klopt: “,Via onze pagina op facebook kunnen inwoners hun stem uitbrengen. Er is keuze uit 4 toestellen: de brandweerauto, een vliegtuig of 2 verschillende typen speeltoestellen met glijbanen, telraam, trap en brug. Ook benaderen we de kinderen in de groepen 1 tot en met 4 van de basisscholen in Wilnis en vragen we hun een voorkeur voor een van de toestellen uit te spreken. Een stem uitbrengen kan tot en met 27 februari. Ik hoop dat zoveel mogelijk inwoners van Wilnis dit doen.’’

Direct nadat kinderen hun voorkeur hebben kunnen uitspreken wordt de uitslag bekend gemaakt. Aansluitend wordt het nieuwe toestel besteld en geplaatst. De verwachting is dat kinderen in het voorjaar van het nieuwe toestel in het Speelwoud gebruik kunnen maken.

Fotobijschrift: De brandweerauto in het Speelwoud voordat het tijdens Oudjaar werd vernield