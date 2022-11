Weer kerstmarkt Lions op Historische Tuin

Aalsmeer – De overdekte kerstmarkt georganiseerd door de dames van Lionsclub Aalsmeer Ophelia op de Historische Tuin heeft in verband met corona een paar jaar niet plaats kunnen vinden. Maar dit jaar gaat de gezellige kerstmarkt gelukkig weer door en wel op 9 en 10 december. De kerstmarkt is daarmee niet alleen op zaterdag (van 10.00 tot 17.00 uur), maar ook al op vrijdag (van 16.00 tot 20.00 uur) geopend.

In de vele kramen op de Historische Tuin en in de boerderij zullen onder andere kerstartikelen, keramiek, sieraden, lifestyle artikelen en andere bijzondere kerstcadeautjes te vinden zijn. Ook kunnen bezoekers genieten van zelfgebakken taarten en van winterse hapjes en drankjes die bijdragen aan de kerstsfeer. Verder is er weer livemuziek, wordt weer een loterij gehouden met prachtige prijzen en vindt er ook weer een veiling plaats.

Interesse om met een kraam deel te nemen aan de kerstmarkt? Kijk dan voor de mogelijkheden op de website: www.lionsclubaalsmeerophelia.nl