Vrouw beroofd van handtas

Uithoorn – Op zondag 21 juli rond tien uur ’s avonds is een vrouw beroofd van haar handtas. De vrouw stond bij de bushalte langs de busbaan ter hoogte van de Stationsstraat toen plots een man naar haar toe kwam en aan het hengsel van haar tas begon te trekken. Met succes, het hengsel brak af en de man ging er met de tas vandoor. Hij rende richting de Thamerkerk en het industrieterrein. De politie heeft direct een onderzoek gestart en er is gespeurd langs de busbaan. De vrouw meende gezien te hebben dat de man in zijn vlucht iets weggooide. De tas is echter niet meer gevonden. De man is ongeveer 30 tot 40 jaar oud en zo’n 1.80 meter lang. Hij heeft een kort baardje en droeg tijdens de beroving donkere kleding. Mogelijk zijn er getuigen, zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.