Seniorenpartij grootste winnaar in De Ronde Venen

De Ronde Venen – De Ronde Venen heeft gestemd voor een nieuwe gemeenteraad en de grootste winnaar is geworden de nieuwkomer in de raad: de Seniorenpartij met drie zetels. In totaal hebben 20.821 stemgerechtigde inwoners hun stem uitgebracht. Dat is een opkomstpercentage van 60,3 procent. In totaal konden 34.756 inwoners hun stem uitbrengen. In 2014 ging 60,27 procent van de inwoners naar de stembus. De verkiezingsuitslag wordt vrijdag 23 maart definitief vastgesteld.

De voorlopige uitslag is als volgt:

Partij Aantal uitgebrachte stemmen 2018 Aantal behaalde zetels in gemeenteraad Verkozen kandidaten.

CDA: 4241 stemmen, 6 zetels

Rein Kroon

Jan Rouwenhorst

Ria de Korte-Verhoef

Anita Wilgers

Nico de Dood

Simone Borgstede-Monshouwen

2. VVD: 3716 stemmen, 5 zetels

Alberta Schuurs

Sandra Vreugdenhil

Bart Richter

Rudolf van Olden

Morad Bouslimane

3. Democraten 66 (D66): 2769 stemmen, 4 zetels

Kiki Hagen

Meindert Brunia

Thijmen Klinkhamer

Eelco Doorn

4. Ronde Venen Belang: 3280 stemmen, 4 zetels

Anco Goldhoorn

Maarten van der Greft

René Bultena

Yvonne van den Heerik

5. PvdA/GroenLinks: 2371 stemmen, 3 zetels

Pieter Kroon

Ernst Schreurs

Esther Grondijs

6. Lijst 8 Kernen: 687 stemmen

1 Joris Kneppers

7. ChristenUnie-SGP: 1204 stemmen, 1 zetel

Wim Stam

8. Senioren Partij: 2553 stemmen, 3 zetels

Marja Becker

Yvette Janmaat

Ed de Valk

Foto: De gespannen gezichten van de lijsttrekkers van de deelnemende partijen als de burgemeester de voorlopige uitslag bekend maakt.