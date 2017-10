Voetbal: Winst, gelijk en afgelast

Aalsmeer – Geen voetbal van het eerste elftal van RKDES zondag aan de Wim Kandreef. De ploeg uit Kudelstaart wachtte namelijk een uitwedstrijd tegen WVC. Toch bleven de trouwe supporters thuis, de wedstrijd was namelijk afgelast. Uiteraard is er zowel zaterdag als zondag volop gevoetbald in Kudelstaart. Met name op zaterdag was het weer topdrukte met de vele jeugdteams op de velden.

Net als overigens op de velden van FC Aalsmeer aan de Beethovenlaan, waar het eveneens zowel zaterdag als zondag heel veel voetballers van allerlei leeftijden actief zijn. Zaterdag was het tot laat in de middag en avond druk, maar dit had te maken met een ander evenement: Step by Step met liefst 800 deelnemers. De start was in de kantine van FCA en hier was tevens de prijsuitreiking en het eindfeest.

FC Aalsmeer zaterdag wachtte een uitwedstrijd tegen HCSV Zwaluwen ’30. Er kon na afloop weer een overwinningsselfie gemaakt worden in de kleedkamer. Met 3-0 wist Aalsmeer deze ‘pot’ te winnen. FC Aalsmeer zondag kreeg Bernardus op bezoek. Beide ploegen waren gebrand op winst, maar ze moeten de punten delen: 1-1.

Foto: www.kicksfotos.nl