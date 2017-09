Vervangen riool in Weteringstraat

Aalsmeer – De reconstructie van de Weteringstraat en de Gedempte Sloot in het Centrum zijn begin deze week weer opgepakt. Eind juni was een aanvang gemaakt met het vervangen van de riolering in het gedeelte van de Weteringstraat bij de Studio’s en nu is gestart met fase 2, het deel van de Weteringstraat tussen de Zijdstraat en de Marktstraat. Met het graven is gewacht tot de Feestweek en de Pramenrace gevierd waren.

De hoofdriolering is aan vervanging toe. Ook alle huisaansluitingen gaan vernieuwd worden. Tegelijkertijd met deze klus voert waterleidingbedrijf PWN werkzaamheden uit. Het verkeer wordt omgeleid via borden. Het Praamplein is met de auto bereikbaar via de Dorpsstraat en de Uiterweg. Voetgangers kunnen wel door de Weteringstraat naar de winkelstraat. Er zijn rubberplaten links en rechts naast het diepe, brede gat gelegd.

Als dit gedeelte klaar is, wordt de riolering in de Weteringstraat in het gedeelte tussen de Marktstraat en de Seringenstraat aangepakt en als laatste is het de beurt aan de Gedempte Sloot. De klus hier gaat in twee fases uitgevoerd worden. De gemeente denkt dat de werkzaamheden zeker tot het einde van het jaar duren.