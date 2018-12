Verlichte wintermarkt in Centrum zaterdag

Aalsmeer – De feestverlichting in Aalsmeer Centrum hangt dus de gezellige Wintermarkt op zaterdag 15 december kan starten. Tussen 10.00 en 17.00 uur staan er rond het Molenplein en in de Zijdstraat een flink aantal kramen met lekkere etenswaren en leuke cadeaus. Om de decembersfeer te verhogen brengt de Kerstman ’s middags een bezoek aan de Wintermarkt en selfies maken mag! Op deze zaterdag tussen Sinterklaas en Kerst zijn natuurlijk alle winkels in het centrum geopend. Volgens de weersvoorspellingen wordt het koud, maar binnen in de winkels en horecazaken is het lekker warm.

Een aantal winkeliers is ook buiten te vinden met een kraam, maar er zijn ook standhouders van buitenaf. Op de Wintermarkt wordt natuurlijk ook de kerstgedachte hoog gehouden, daarom is ook een aantal goede doelen en verenigingen aanwezig. Bij de plaatselijke horeca en de verschillende kraampjes op het Molenplein kunnen bezoekers genieten van verschillende winterse gerechten, zoals erwtensoep, glühwein, oliebollen, lekkere broodjes, warme chocolademelk of een speciaal winterbiertje.

De kinderen mogen tijdens de Wintermarkt onder leiding van het Meer Aalsmeer promoteam een gratis kerststukje maken bij de kraam voor de (nu nog) leegstaande winkel in de Zijdstraat 31.

Gratis parkeren

Met een blauwe schijf kunnen bezoekers twee uur gratis parkeren in het Centrum. Voor slechts 5 euro kan de hele dag zorgeloos geparkeerd worden in de parkeergarage van Studio’s Aalsmeer, ingang aan de Van Cleeffkade. De Wintermarkt wordt georganiseerd door organisatiebureau Natural Solutions in samenwerking met Ondernemersfonds Meer Aalsmeer. Kijk voor meer informatie en vragen op www.meeraalsmeer.nl.

Foto: Kinderen mogen tijdens de Wintermarkt gratis een kerststukje komen maken