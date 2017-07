Verkeersborden Dick Bruna rondom scholen

Aalsmeer – Om de verkeersveiligheid in wijken en rondom scholen te vergroten, heeft het CDA middels een motie het college opgeroepen om verkeersborden van Dick Bruna te plaatsen. De borden met vrolijke illustraties zorgen dat automobilisten zich ervan bewust zijn dat er kinderen kunnen spelen. Het gaat om leuke, maar wél opvallende waarschuwingsborden van Dick Bruna.

Andere gemeenten

“Er zijn andere gemeenten, zoals Rotterdam en Den Haag, waar deze borden met succes geplaatst zijn”, zegt Marlon van Diemen van het CDA. Van Diemen gaf verder tijdens de raadsvergadering aan dat de afbeeldingen in de omgeving het onderbewustzijn van weggebruikers prikkelen. Mensen associëren de afbeeldingen van Dick Bruna onbewust met kinderen. Hierdoor matigen weggebruikers hun snelheid en zijn ze alerter op wat er in de omgeving gebeurt. “Als we andere onopvallende borden vervangen door de kleurige aandachttrekkende Dick Bruna borden, zullen de automobilisten wellicht meer rekening gaan houden met de kinderen en kunnen de kinderen straks misschien ook eerder zelf op de fiets naar school”, aldus Marlon van Diemen.

Motie aangenomen

De motie is met een ruime meerderheid aangenomen en wethouder Van Duijn zal contact opnemen met scholen en kinderdagverblijven over de exacte locaties van de te plaatsen borden. Hij beloofde te kijken of dit ook al kan vóór het nieuwe schooljaar.