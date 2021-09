Veel bezoek en bewondering voor Gedichtentuin

Aalsmeer – De eerste drie weekenden van september kon in het Boomkwekerskerkhof ‘Verlangen’ gelezen worden in de gedichten die daar te pronken stonden. Hoe het brede spectrum van verlangen voor elke dichter anders geïnterpreteerd werd was duidelijk en herkenbaar voor velen.

Ook het verlangen om weer ergens naar toe te kunnen gaan lokte vele mensen naar deze bijzondere groene plek in het hart van Aalsmeer. In het gastenboekje staan lovende woorden. Opvallend was de bijdrage van Teddy, een debutante van 15 jaar waar menigeen een positieve opmerking over maakte.

De werkgroep Podiumkunsten & Literatuur van KCA bedankt dichters en bezoekers voor hun aanwezigheid op de Gedichtentuin. Een wandeling en geestelijke verrijking onder het gefilterde zonlicht van het bladerdak van de oude prachtige bomen was voor de dertiende keer de moeite waard. Er zijn nog een paar bundels ‘Verlangen’ voor 5 euro te koop bij het Boekhuis.