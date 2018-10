Vandalen steken kunstgrasveld Argon in de brand

Mijdrecht – Zondagochtend vroeg ontdekte voorbijgangers dat het kunstgrasveld van voetbalvereniging Argon in de brand stond. De snel gearriveerde brandweer kon niet meer voorkomen dat het veld totaal werd verwoest. De brandweer ontdekte vuurwerk resten op het veld . De politie is een onderzoek gestart naar dit vandalisme. Het terrein is beveiligd is met camera’s en deze beelden worden teruggekeken.

Argon is zwaar gedupeerd. De eigenaar van het veld is de gemeente. Burgemeester Divendal is samen met wethouder Kroon en het Argon bestuur poolshoogte gaan nemen en hadden geen goed woord over deze zinloze vernieling. De politie vraagt eventuele getuigen contact met hen op te nemen