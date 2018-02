Valentijnsdag zorgt voor topomzet in bloemen

Aalsmeer – De week voor Valentijnsdag is één van de drukste weken van het jaar. Deze keer verhandelen de veilingen van Royal Flora Holland 300 miljoen bloemen en ruim 25 miljoen planten. Dit is bijna een verdubbeling ten opzichte van een normale week.

Welke producten zijn populair in deze periode? Rozen, tulpen en Chrysanten in een roodtint zijn in deze periode veruit het populairst. Ook planten zijn populaire Valentijnsgeschenken. De cijfers van deze week, wat is verhandeld?

80 miljoen rozen

100 miljoen tulpen

23 miljoen chrysanten

3.5 miljoen orchideeën

1,7 miljoen potrozen

500.000 anthuriums

Valentijnsboeketten

In Nederland is Valentijn een topdag voor het bloemistenkanaal. Volgens de marketing- en salesmanager van Fleurop lieten mensen vorig jaar massaal boeketten bezorgen, wat leidde tot een flinke omzetstijging. Fleurop Nederland pakt daarom in 2018 uit met een speciale serie Valentijnboeketten. Ze spelen uiteraard in op de uiting van de klassieke, romantische liefde, maar daarnaast ook op het boeket dat je stuurt als blijk van waardering voor een dierbare.

Over de grens

Ook in de belangrijke afzetmarkten zoals Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, verwennen mensen hun dierbaren op Valentijnsdag met een bos bloemen. In Frankrijk blijkt uit onderzoek van TNS dat het afgelopen jaar 1 miljoen huishoudens bloemen of planten voor hun geliefde kochten. De cijfers uit Frankrijk:

Welk product is populair

Roos: 74% van de uitgaven

Orchidee: 14% van de uitgaven

Lelie: 8% van de uitgaven

Verdeling per categorie

80% van de bestedingen gaat naar snijbloemen

16% naar bloeiende kamerplanten

4% aan overige kamer- of tuinplanten

Via welke verkoopkanalen?

Bloemist: 63%

Supermarkt: 18%

Tuincentra: 7%

Verkoop Duitsland

Valentijnsdag gaat ook niet ongemerkt voorbij aan de Duitse consument. Uit onderzoek van de Fachverband Deutscher Floristen blijkt dat vooral mannen dan bloemen kopen. Primair gaat de voorkeur uit naar rozen (57%), gevolgd door voorjaarsboeketten (31%) en arrangementen (6%). De Duitse consument besteedt bij de Duitse bloemist gemiddeld een bedrag tussen de € 20 en €30.