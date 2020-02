Val en Tijn delen uit in winkelcentrum Amstelplein

Uithoorn – Vrijdag 14 februari was het goed toeven in winkelcentrum Amstelplein in Uithoorn. Val en Tijn bezochten het centrum en verrasten de bezoekers met gedichten en rijmen, en met harten en rode rozen gaven zij de bezoekers tips over romantiek en passie.

Tevens maakte de bezoekers kans op mooie prijzen. Hieronder de lijst van winnaars: Een diner voor twee personen bij Het Spoorhuis ging naar Gilla Bos-Dokter, een lunch voor twee personen bij Plein 57 inclusief een drankje werd gewonnen door Wilma Zaal, drie cadeaubon van Albert Heijn ter waarde van 10 euro ging gingen naar J. Konst, Rackeena en W. Kleijn, twee setjes gehoorbescherming van Oorwerk zijn voor Diny Bos, vier cadeaubonnen ter waarde van 15 euro gingen naar J. Willemse, G. Peereboom, Y. Brikhof en Chiara Jansen, een cadeaubon ter waarde van 100 euro is voor Janny Zuidervaart, drie pakketje met lekkernijen van Alexanderhoeve-Stijn Melenhorst ter waarde van 10 euro zijn voor W.H. Hop, Yu-Lee Hoogenboom en Ingrid van Vliet, drie cadeaubonnen van slager Gert Stronkhorst ter waarde van 10 euro gingen naar Steensma, Ria Schaefers en Wendy Zandvliet-Van Dijk, vijf cadeaubonnen ter waarde van 7,50 euro aangeboden door Otto Bloemkunst zijn gewonnen door Anouk Heertje, Arnold Krechtin, Marianne Kreutzkamp, Gerda Grijpink en Ilonka Koek, drie cadeaubonnen voor Hand(ig)werk ter waarde van 10 euro gingen naar Marjo Houtkamp, Mojca Denekamp en Bes Baartman en tot slot een setje van 2 roze koeken van bakker van Maanen zijn voor Rob Raadschelders en Klaas Borst.

Kortom, bezoekers van winkelcentrum Amstelplein werden blij verrast op deze Valentijnsdag en werden warm onthaald op deze gure dag.