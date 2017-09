2 Bijeenkomsten over inrichting ‘oude’ N201

De inloopdag begint met een bijeenkomst voor bedrijven en deze is van 16.00 tot 18.00 uur in het gemeentehuis. Tijdens deze bijeenkomst presenteert de provincie ondernemers uit de regio het uitvoeringsontwerp. U kunt zien hoe het project eruit gaat zien en vertelt de Provincie u meer over de bereikbaarheid van uw bedrijf tijdens de uitvoering van het project. Uw feedback hierop is van harte welkom.

Voor inwoners

In de avond zijn omwonenden en geïnteresseerden welkom in het gemeentehuis van 18.30 tot 21.00 uur. De Provincie laat u graag zien hoe de nieuwe weg er straks uit gaat zien en geven u meer informatie over het verdere proces en de bereikbaarheid tijdens de bouwwerkzaamheden. Daarnaast vertelt zij u meer over toekomstige verkeerssituaties die ontstaan door de nieuwe inrichting van de weg, fietspaden en de aanleg van de nieuwe rotondes waar de bussen recht overheen rijden. Uiteraard is voldoende tijd en ruimte voor het beantwoorden van al uw vragen.