Tip van de week: Flower Festival

Aalsmeer – Sorry, geen boek van de week vandaag. Er is zoveel te beleven in Aalsmeer dit weekend. Geen tijd om te lezen, alhoewel een goed boek altijd wel een heerlijke afleiding is. Deze keer maar een tip van de week: Bezoek Aalsmeer Flower Festival zondag 18 juni. Echt geweldige presentaties en performances. Ga genieten van bloemen, workshops en optredens van bands. Aanrader!

Donderdag in de krant uiteraard een verslag met heel veel foto’s van dit leuke evenement met als doel Aalsmeer internationaal op de kaart te zetten. Doen hoor: Flower Festival. Veel plezier!