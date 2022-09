Tentoonstelling ‘Ben naar het Bos’ in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Een tip voor een regenachtig weekend: de tentoonstelling ‘Ben naar het Bos’ van KCA in het Oude Raadhuis. Mireille Schermer, Marion Albers en Gemma Distelbrink van kunstenaarscollectief IMIX hebben voor deze tentoonstelling op een unieke wijze natuur en kunst samengebracht.

Het bos kreeg een hoofdrol in hun indrukwekkende schilderijen, beelden, keramiek en installaties. Achter elk werk schuilt een verhaal, een boodschap, die erop wacht door de bezoeker ontdekt te worden. Ieder van de drie kunstenaars heeft een eigen specialisatie, maar de liefde voor de natuur spreekt uit al hun werk dat gemaakt is met materialen die ze in de natuur vinden. Zij brengen kunst en natuur in harmonie samen tot belevingen die alle zintuigen prikkelen.

Een kunstzinnige boservaring die je als kunstliefhebber en zeker ook als natuurliefhebber niet wilt missen. De tentoonstelling in het Oude Raadhuis in de Dorpsstraat is gratis te bezoeken op vrijdag, zaterdag en zondag van 14.00 tot 17.00 uur. Voor het laatst te bewonderen op zondag 8 oktober.