Taalklas krijgt les van wethouder Alink

Aalsmeer – In het kader van de week van de alfabetisering bracht wethouder Wilma Alink een bezoek aan taalklas De Windroos. In de ochtenden oefenen de kinderen die de Nederlandse taal niet of nauwelijks machtig zijn daar. ’s Middags gaan zij naar de reguliere basisschool waar zij ingeschreven staan.

De kinderen zijn op dit moment bezig met het project ‘Ons Huis’ en daar kon de wethouder naadloos op aansluiten. Zij had een grote wandplaat meegenomen met een doorsnede van een woonhuis. En liet zien dat zij van huis uit opgeleid is als onderwijzeres. Op professionele wijze wist ze de kinderen te stimuleren om te vertellen over de verschillende kamers in een huis.

Er waren kinderen bij, die nog maar pas in Nederland zijn, maar je zag hoe trots ze waren als ze iets op de plaat zagen, dat ze bekend voor kwam. Goed dat er in Aalsmeer een dergelijke mogelijkheid bestaat voor deze kinderen!

Ook voor volwassenen

Overigens bestaat er ook een mogelijkheid voor volwassenen om de Nederlandse taal te oefenen. Indien iemand daar behoefte aan heeft kan hij of zij zich melden bij Het Taalpunt in de bibliotheek op dinsdag tussen 11.00 en 13.00 uur. Er wordt dan gezocht naar een taalcoach die eens per week hulp kan bieden op het gebied van de Nederlandse taal. ’s Middags kunnen zij het taalcafé bezoeken. Ook hier wordt op een heel ontspannen manier met de Nederlandse taal geoefend. Iedereen is dan ook van harte welkom!

Goed dat er in de week van de alfabetisering even extra aandacht besteed wordt aan de mensen die problemen hebben met de Nederlandse taal, en daarmee ook vaak hele praktische problemen hebben in het dagelijkse leven. Let wel: het gaat hier om meer dan 1 miljoen mensen!