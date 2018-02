Stem op Derek voor rookvrije generatie award

Aalsmeer – Kinderburgemeester Derek is genomineerd voor de rookvrije generatie award. Derek pleit vanaf het begin van zijn ‘regeerperiode’ voor rookvrije scholen en sportverenigingen. Hij is tot dit inzicht gekomen door een vriendje, die erg veel last heeft van sigarettenrook. De kinderburgemeester heeft de vertegenwoordigers van de gezamenlijke sportverenigingen hierover aangesproken en in januari was hij betrokken bij de opening van de eerste volledige rookvrije sportvereniging in Aalsmeer. Die eer viel Atletiekvereniging Aalsmeer te beurt en binnenkort volgt Zeilschool Aalsmeer. Ook bij de scholen wordt binnenkort het eerste bordje met rookvrije school onthuld.

De beweging ‘op weg naar een rookvrije generatie’ is een initiatief van de Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en het Longfonds. Met een groeiend aantal partijen en personen wordt naar een samenleving gewerkt waarin opgroeiende kinderen worden beschermd tegen tabaksrook en de verleiding om te gaan roken. Het invoeren van de award is een van de initiatieven om samen op weg te gaan naar een rookvrije generatie.

Derek is verwikkeld in een nek aan nek race met zijn naaste concurrent, dus help de burgemeester van Aalsmeer en stem vandaag nog. Stemmen kan tot 28 februari via www.rookvrijegeneratie.nl/awards.