Sporten bij de Zuidooster tijdens Koningsspelen

Aalsmeer – Vrijdag 23 april werden de landelijke Koningsspelen georganiseerd en ook OBS de Zuidooster heeft de kinderen van de groepen 1 tot en met 8 laten bewegen in samenwerking met Sportservice Aalsmeer en Buurtwerk.

Het was prachtig weer en op drie locaties konden de kinderen sporten en bewegen: op het schoolplein de groepen 1 en 2 met springkussens en spelletjes, bij De Bloemhof de groepen 3 tot en met 6 met handbal en hockey en bij FC Aalsmeer konden de groepen 7 en 8 hun energie kwijt met voetballen en kickboksen.

Tijdens het pauze moment genoten alle leerlingen van een heerlijke appel of banaan, beschikbaar gesteld door JOGG. Deze letters staan voor Jongeren Op Gezond Gewicht en zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren makkelijk en aantrekkelijk te maken. Samen met Sportservice Aalsmeer, GGD Amsterdam, zorgverzekering Zorg en Zekerheid, Albert Heijn, Levarht en andere lokale partijen draagt de gemeente Aalsmeer (en dus OBS de Zuidooster ook) bij aan de JOGG-aanpak. Gezamenlijk maken zij de gezonde keus normaal in Aalsmeer en op school.