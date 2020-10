Servicepunten nemen Eerste Hulp Bij Dementie-koffers in ontvangst

De Ronde Venen – Ook in coronatijd werkt De Ronde Venen aan een dementievriendelijke gemeente. Vanwege de beperkende maatregelen gaan de Alzheimer Cafés, (voorlichtings)bijeenkomsten en trainingen niet door. Maar de behoefte aan informatie is er wel. Daarom wordt steeds gezocht naar manieren om toch informatie te verstrekken aan inwoners met dementie en mantelzorgers. Onder meer via de Eerste Hulp Bij Dementie- ofwel EHBD-koffers. Deze zijn vanaf nu te leen bij de Rondeveense Servicepunten. Wie te maken krijgt met een slechter functionerend geheugen of dementie, gaat vaak op zoek naar informatie. Het Steunpunt Mantelzorg heeft een selectie gemaakt uit het grote aanbod aan boeken en folders over dit onderwerp en daarmee 4 koffers gevuld: Eerste Hulp Bij Dementie-koffers.

Deze EHBD-koffers zijn – bij voorkeur op afspraak – te leen via de Rondeveense Servicepunten. Lenen is gratis, de lener mag de koffer 4 weken in huis houden.

Wethouder Alberta Schuurs (Ouderenzorg) overhandigde de eerste EHBD-koffers aan Servicepunt Wilnis. Zij is blij met deze vorm van voorlichting. “Dit is een ontzettend moeilijke tijd voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. De activiteiten die normaal voor deze groep worden georganiseerd kunnen niet doorgaan. We zoeken steeds naar wat er binnen de beperkende maatregelen wél mogelijk is. Daar passen deze EHBD-koffers goed bij.”

Een andere vorm van coronaproof voorlichting is de documentaire ‘De fasen van dementie. Deze is te zien via www.derondevenen.nl/dementievriendelijk

Geheugenkabinet

Niet iedereen vindt het handig om een koffer mee naar huis te nemen. Daarom richt het Steunpunt Mantelzorg ook twee Geheugenkabinet in. Een Geheugenkabinet is een informatiehoek met veel informatie over het geheugen en dementie: van kinderboeken, volwassenboeken en spellen tot dvd’s en muziek. Er komt een Geheugenkabinet in Mijdrecht en een in Abcoude. Zodra de locaties en openingstijden bekend zijn, worden deze bekendgemaakt. Naar verwachting zijn de Geheugenkabinetten half november klaar.