Serene inschrijving Monstertocht ABG

Aalsmeer – De telefoon gaat. “We willen ons inschrijven voor de Aalsmeerse Bromfiets Genootschap monstertocht, maar we zijn niet helemaal fit, een beetje hoesten. We durven niet naar Joppe te komen om ons in te schrijven. Kan het telefonisch of per mail?”

Vele telefoontjes hebben de dame en heren van het genootschap ontvangen. En natuurlijk werden de inschrijvingen geaccepteerd. Normaal doet het genootschap dit niet. Inschrijven doe je fysiek. De organisatie wil graag weten wie er mee rijdt met de verschillende ritten.

Er hing een rustige en serene sfeer. Rustig, gespannen, maar wel gezellig, Anders dan de vorige inschrijvingen. Was voorgaande jaren de vraag ‘waar gaan we heen?’ ‘Wat gaan we doen?’ en ‘Hoeveel kilometer is het?’ was nu vooral het gesprek over de pandemie, ook in Aalsmeer. Heel snel waren alle plekken vergeven en de meeste inschrijvers vertrokken weer naar huis.

Sommige bleven op gepaste afstand van elkaar nog een drankje doen aan de bar en een bitterballetje eten. Andere afwezigen werden er virtueel bijgehaald middels FaceTime. Er werd gesproken over de bloemenveiling, over het werk. Of de horeca dit wel aan kon. Gelukkig ook over personen die met een kapotte Sparta mee willen rijden. Of over die hele mooie rode Kreidler waarbij er lucht in de remleiding zit en hoe krijg je dag er @#&* eruit!

Nog ruim twee weken, zondag 5 april, zou de Monstertocht gereden gaan worden. Maar het kan ook zomaar niet doorgaan. Iedereen wordt op de hoogte gehouden. Het was een memorabele middag in Joppe, de laatste avond open, dat was toen nog niet bekend.

Tijd om je bromfiets nog mooier te poetsen. En zoals de Premier het vertelde afgelopen maandag: “Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar.” Zolang het nog kan, een rondje rijden in je uppie, geen contact met elkaar en blijf gezond. Het Aalsmeers Bromfiets Genootschap wenst iedereen goede gezondheid en toch een mooie periode toe. Het is onwerkelijk en bijzonder. “Wie weet zwaaien we naar elkaar op de bromfiets tijdens een rondje om de Westeinder.”