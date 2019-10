Schrijversparade met interessante schrijvers

Aalsmeer – De eerste ontmoeting tussen Peter Maarsen en Wim de Vries vindt plaats in het Huiskamermuseum. De beide heren kennen elkaar niet maar al direct ontstaat er een goed gesprek. Dat heeft te maken met de vraagstelling van Maarsen en dat wat De Vries te vertellen heeft. Het gaat om: Werkgeluk en hij schreef er een boek over. Alle reden voor de interviewer om de schrijver uit te nodigen voor het schrijverspanel, dat onderdeel uitmaakt van de Schrijversparade zaterdag 2 november in de bibliotheek.

Wim de Vries heeft een jarenlange ervaring op het gebied van business to business marketingcommunicatie, ondernemingsbeleid en marketingstrategie. In de voorbeschouwing van zijn boek wordt hij een identiteitsontdekker, strateeg, inspirator, coach, kansen-manager, verbeteraar, communicator, muzikant en docent genoemd. Zijn motto luidt: “Buiten winnen is binnen beginnen”. Omdat het altijd om mensen binnen de onderneming gaat. “Zonder mensen geen organisatie. Zonder gezonde mensen geen gezonde organisatie.”

Werk geluk

Met Wim de Vries een gesprek aangaan is luisteren naar een boeiend – bevlogen – betoog doorspekt met humor, mooie voorbeelden en relativering vermogen.Want zoals Multatuli al schreef (1820 -1887): “Niets is geheel waar en zelfs dat niet.” Het woord identiteit krijgt bij De Vries een bijzondere lading. Het boek is een doorwrocht werk waarin je als lezer wordt gedwongen tot zelfreflectie. Een ideaal boek voor startende ondernemers en voor bedrijven zoals er velen van in Aalsmeer zijn. Kortom een boek waaruit profijt valt te halen.

Want, wie is er nu niet op zoek naar werk geluk? Hoe en waar je dat kunt vinden wordt haarfijn in: ‘De moed van organisaties om zichzelf te zijn’ uit de doeken gedaan. “Het moet zo zijn dat je zingend naar je werk gaat.” Het is aan de interviewer Peter Maarsen om de identiteitsontdekker Wim de Vries in een kort tijdsbestek precies dát te laten vertellen waarmee hij het luisterend gehoor aan zich weet te binden.

Aan het schrijverspanel nemen onder andere deel: Lenie Paul, Jan Willem de Wijn, Marianne Knecht, Marlien Smit, Esther Sparnaaij, Pieter Groenveld en Sandra Alderden.

De Schrijversparade start op 2 november om 12.00 uur met een aantal documentaires, het Schrijverspanel begint om 13.30 uur, de aanschuiftafel met Tobias Rothe en Sander Bosman om 15.30 uur. In de kinderhoek wordt een speciale gast verwacht en zijn er voorlees moeders aanwezig. In de vele gezellige hoekjes kunnen bezoekers kennis maken met schrijvers en natuurlijk signeren deze hun boeken.

Op de zeepkisten worden er gedichten voorgedragen, schrijvers lezen voor uit eigen werk. Vertelt Melissa de Vos alles over haar blog, sing a song writer Saskia Veenswijk geeft een workshop, de bieb geeft een workshop hoe maak ik een gedicht? Drie moedige anders taligen vertellen over hun ervaring in Aalsmeer. Geef hen vooral een groot applaus! En er zijn voldoende gezellige hoekjes waar je met elkaar van gedachten kunt wisselen. De Schrijversparade eindigt om 17.00 uur de toegang is vrij!

Janna van Zon