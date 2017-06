Samir van FIQAS in handbalselectie

Aalsmeer – Bondscoach Joop Fiege heeft de selectie bekend gemaakt voor de komende interlands van het Nederlands Herenteam. De handballers hebben een druk programma. Op zaterdag 10 juni spelen ze om 16.00 uur een oefeninterland tegen België in de Maaspoort van Den Bosch. In de EK-kwalificatiereeks nemen ze het op woensdag 14 juni om 19.30 uur op tegen Denemarken in Topsportcentrum Almere en op zondag 18 juni wacht om 19.15 uur de uitwedstrijd tegen Hongarije.

Cirkelspeler Samir Benghanem van FIQAS Aalsmeer had de bondscoach al op zijn eerste lijstje gezet, maar nu is het zeker dat de handballer van het jaar deel uit gaat maken van het Nederlandse team. De selectie bestaat uit vijftien spelers, waarvan vijf afkomstig uit het kampioensteam van OCI Lions en drie uit de nummer twee van Nederland, Targos/Bevo. Remco van Dam, eveneens van FIQAS Aalsmeer, is geselecteerd als reservespeler.

Foto: www.kicksfotos.nl. Samir Benghanem in actie tijdens de wedstrijd tegen OCI Lions.