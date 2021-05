Samen Vrijheidssoep maken en eten

Aalsmeer – Normaal gesproken zou Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer op 5 mei weer een groots bevrijdingsfeest organiseren met als vaste onderdelen het ophalen van het Vrijheidsvuur in Wageningen en de Vrijheidsmaaltijd. Een bijzondere ontmoeting aan de eettafel, waarbij de gasten over vrijheid en onvrijheid spreken. Door corona is het helaas ook dit jaar niet mogelijk om met grote groepen samen te komen. Als alternatief voor de Vrijheidsmaaltijd is de Vrijheidsmaaltijdsoep bedacht. Chef en schrijfster Yvette van Boven maakte speciaal voor 5 mei 2021 het recept voor een bijzondere vegetarische soep.

Kook mee, maak een portie voor je buren, familie of vrienden. Breng een toost uit op de vrijheid en ga met elkaar in gesprek! Dat doen de bewoners van de Aalsmeerse zorgcentra en verpleeghuis Rozenholm ook onder het genot van een heerlijk kopje Vrijheidsmaaltijdsoep. Stichting 4 en 5 mei Aalsmeer zorgt voor soeppakketten voor de klanten van de Voedselbank Aalsmeer. Hopelijk kan zo toch met z’n allen een klein beetje vrijheid gevierd worden.

Vrijheidsmaaltijdsoep voor vier personen, ingrediënten:

– 60 ml (of 4 eetlepels) olijfolie

– 150 gram (ongeveer 1 stuk) prei, in ringen

– 2 knoflookteentjes, fijngehakt

– 1 eetlepel kerriepoeder

– 300 gram bloemkoolrijst

– 200 gram vastkokende aardappel, geschild en in blokjes

– 1 blik (400 ml) kokosmelk

– 750 ml groentebouillon

– 150 gram doperwten

– 300 gram bladspinazie

– 150 gram kleine broccoliroosjes

– 3 bosuien fijngesneden in ringetjes

– (zee)zout

– versgemalen zwarte peper

Bereidingswijze

1. Verhit de olie in een grote pan en fruit daarin op middelhoog vuur de preiringen, knoflook en kerriepoeder, tot de prei glazig is en felgroen.

2. Roer de bloemkoolrijst en aardappelblokjes erdoor en zet ze even aan.

3. Blus af met de kokosmelk, breng aan de kook en giet de bouillon erbij. Laat de soep nu, zonder deksel, 20 minuten zacht koken tot de aardappel met een houten lepel langs de rand van de pan makkelijk te breken is.

4. De soep moet nu wat zijn ingedikt door de bloemkoolrijst en aardappelblokjes. Is hij nog te dun, kook hem dan nog een minuut langer op hoog vuur in. Is hij naar uw smaak juist te dik, giet er dan nog een plensje water bij

5. Voeg dan de doperwten, bladspinazie en de broccoli toe en gaar die nog 6 minuten mee. Roer de bosui erdoor en breng de soep op smaak met zout en peper.

Bekijk de video met kookinstructies op www.vrijheidsmaaltijd.nl. Het recept is ook af te halen bij een aantal winkels in het centrum van Aalsmeer. Houd je daarbij wel aan de coronamaatregelen.