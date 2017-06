Samen met vrienden een woning huren

Aalsmeer – Ook in Aalsmeer biedt Eigen Haard de kans om met vrienden een vrije sector woning te huren in Aalsmeer. Met een Friendscontract kunnen drie vrienden samen een woning huren van minimaal 870 euro per maand. Het kan al in andere plaatsen waar de woningbouwvereniging actief is. De woningen worden aangeboden aan via eigenhaard.nl.

Friendscontract

Met een Friendscontract bepaal je zelf met wie je een woning deelt. “Via dit contract geven we een grote groep woningzoekenden de mogelijkheid om samen met vrienden een zelfstandige woning te huren”, zegt Mieke van den Berg, bestuurder bij Eigen Haard. “Alle huurders zijn verantwoordelijk voor de woning en het betalen van de totale huur. Verhuist één van de bewoners, dan zorgen de huurders samen voor een nieuwe ‘Friend’ of een huuropzegging.”

“Extra kans”

Wethouder Robbert-Jan van Duijn met in de portefeuille wonen: “In de Aalsmeerse Woonagenda en de prestatieafspraken tussen de gemeente Aalsmeer en Eigen Haard zijn de friendscontracten opgenomen. Ik ben erg blij dat Eigen Haard in Aalsmeer friendscontracten aanbiedt. Hierdoor krijgen jongeren de kans om met elkaar een woning te huren en krijgen zij een extra kans op de woningmarkt.”

Voorwaarden

Voor een Friendscontract gelden wel enkele voorwaarden: De minimum leeftijd van alle huurders is 18 jaar. Het aantal ‘Friends’ is gelijk aan het aantal slaapkamers. Op de huurovereenkomst kunnen maximaal drie personen. Voor twee personen geldt dat het jaarinkomen lager is dan 36.166 euro per persoon; de derde persoon mag maximaal 43.500 euro per jaar verdienen. Studiefinanciering telt niet mee als inkomen. Er moet voldaan worden aan de gezamenlijke inkomenseis. Er wordt geen garantstelling bij een Friendscontract geaccepteerd en de minimum contractduur voor alle ‘Friends’-huurders is 1 jaar.