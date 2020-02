Rustig nachtje voor minister in Aalsmeer

Aalsmeer – Minister Cora van Nieuwenhuizen heeft in de nacht van woensdag 5 op donderdag 6 februari overnacht in een woonark op jachthaven De Oude Werf aan de Uiterweg. Ze ging daarmee in op een uitnodiging, enkele maanden geleden, van het college van burgemeester en wethouders.

Tijdens een ontbijtsessie met burgemeester Gido Oude Kotte, wethouder Schiphol Bart Kabout en een afvaardiging van de gemeenteraad, zegde de minister toe dat in haar ministersperiode 500 duizend vluchten als maximum wordt vastgesteld en dat verdere groei pas aan de orde is als voor de omgeving aantoonbaar minder hinder is gerealiseerd.

De minister had een rustige nacht in de woonark aan de Uiterweg. “U heeft daarmee een nacht beleefd zoals wij die altijd zouden willen”, stelde burgemeester Gido Oude Kotte bij aanvang van het ontbijt. “Helaas is dat in ongeveer driekwart van onze nachten niet het geval.”

De minister zei zich bewust te zijn dat deze nacht niet representatief is voor de nachten die de inwoners van Aalsmeer en omgeving doormaken. “Ik hoor u en ik hoor de verhalen”, zei de minister. “De ogen van de mensen met wie ik praat spreken boekdelen. Er is veel emotie en intense beleving. Dat neem ik mee in mijn afwegingen.”

Minister Nieuwenhuizen met een afvaardiging van de gemeenteraad en burgemeester Oude Kotte.

Verbetering welzijn inwoners

Schiphol wethouder Bart Kabout bracht tijdens de ontbijtsessie aan de minister de boodschap dat voor de inwoners van Aalsmeer groei van Schiphol onacceptabel en onverteerbaar is. “In de huidige situatie is al sprake van teveel overlast door geluid en teveel schade aan de gezondheid”, stelde Bart Kabout. “De leefbaarheid staat sterk onder druk. We zien ook, net als een groot deel van onze ondernemers, geen heil in verdere groei, maar wel in verbetering van het welzijn van onze inwoners.” De boodschap wordt breed onderschreven door de gemeenteraad. Aalsmeer wil geen groei om het groeien.

Minder vluchten

Een aantal raadsleden drong aan op minder vluchten. “Daarvoor heb ik geen politiek mandaat”, stelde de minister. “Maar in mijn ministersperiode komt er in elk geval geen vlucht meer dan 500 duizend. Dat aantal gaan we bovendien strak handhaven. Vanuit die positie is er voor Schiphol alleen nog groei mogelijk als er aantoonbaar minder hinder voor de omgeving is.”

De manier waarop die hinderbeperking kan worden afgerekend blijft ook na het bezoek van de minister vaag. Te vaag volgens sommige raadsleden. De angst is aanwezig dat het totaal aantal gehinderden door maatregelen van de luchthaven misschien zal afnemen, maar dat juist in Aalsmeer de hinder daardoor zal toenemen.

De vraag of een paar decibel geluid minder door stillere vliegtuigen iets oplost als daarmee meer vluchten worden verdiend, kon ook niet door de minister worden beantwoord.

Burgemeester Oude Kotte kreeg tot slot een volmondig ja op de vraag of de resultaten van de toekomstige geluidsmetingen in Aalsmeer over een paar maanden persoonlijk aan de minister mogen worden aangeboden.