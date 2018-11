Ritmische Gymnastiek om Omniacup

Aalsmeer – Sportvereniging Omnia 2000 zet zichzelf Europees op de kaart met het internationale toernooi Ritmische Gymnastiek. De vierde editie van deze RG Omniacup wordt aanstaande zaterdag 24 november gehouden in sporthal De Bloemhof van 9.00 tot 18.00 uur. Naast deelnemers van diverse Nederlandse verenigingen zijn er verenigingen uit Zwitserland, Duitsland, België en Letland aanwezig voor dit feestelijke en sportieve toernooi. Met recht een internationaal gezelschap.

Dagprogramma

De ochtend is in drie wedstrijddelen gesplitst voor de gymnasten van 8 tot en met 11 jaar. Tussen 12.15 en 13.00 uur is er pauze en lunch voor de medewerkers. Na de middag is de verdeling zo dat de allerkleinsten van 5 tot en met 7 jaar mogen beginnen aan hun wedstrijd. Vanaf 13.25 uur is het de beurt aan de jeugd van 12 tot en met 15 jaar.

Interesse om dit toernooi te bezoeken? Belangstellenden zijn van harte welkom in sporthal De Bloemhof aan de Hornweg. Entree: 5 euro voor 12+ en 2,50 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar. Meer informatie over het toernooi en het dagprogramma is te vinden op de website www.svomnia.nl.