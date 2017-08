Raam van kapsalon in Centrum vernield

Aalsmeer – Op donderdag 10 augustus rond negen uur in de avond heeft een nog onbekend persoon de voorruit van de kapsalon op het Molenplein vernield. Op camerabeelden is te zien dat deze persoon twee keer keihard met een tas op het raam slaat. Het raam is gebarsten, maar is niet geheel kapot gegaan.

Niet bekend is of het om puur vernielen gaat of dat getracht is in te breken. De dader is er na de vernieling snel vandoor gegaan. Hij of zij is redelijk goed te zien op de camera die op het pand gericht staat. De beelden zijn overgedragen aan de politie. Mogelijk zijn er getuigen. Zij worden verzocht contact op te nemen met de politie via 0900-8844 of melding te doen bij de kapsalon.