Proosten bij VVD met 2 oud-burgemeesters

Aalsmeer – Vrijdag 19 januari vond de nieuwjaarsreceptie plaats van de lokale VVD bij Alkemade International. Alkemade is een importeur van verse bloemen vanuit de hele wereld. Het bedrijf is opgericht in 1997 en bevindt zich op de eerste verdieping van de Aalsmeerse bloemenveiling. Een mooie ondernemende plek voor een nieuwjaarsreceptie. Meer dan 50 aanwezigen, waaronder de oud-burgemeesters Joost Hoffscholte en Pieter Litjens, hadden de weg via het parkeerdek van de veiling en de grijze lift gevonden naar de bedrijfsruimte van Alkemade in het hart van de veiling. De bijeenkomst werd geopend door voorzitter Marc Vergoossen die snel het woord gaf aan de directeur van Alkemade, Maarten Alkemade. Hij vertelde de aanwezigen kort iets over zijn bedrijf.

Daarna werd het woord gegeven aan Pieter Litjens. De voormalig VVD burgemeester van Aalsmeer is inmiddels wethouder van Amsterdam. Hij nam de aanwezigen mee in zijn visie op het vervoer in de regio. Als wethouder vervoer en verkeer wist hij de aanwezigen geboeid te vertellen over diverse ontwikkelingen in de stad, maar vooral ook in de regio om Amsterdam heen. Als inwoner van Kudelstaart kan hij zich daar goed in verplaatsen.

Nachtbus Kudelstaart

De aanwezigen stelden de wethouder van Amsterdam ook de nodige vragen over het openbaar vervoer in Aalsmeer. De wethouder stelde dat hij niet ging onderhandelen, maar meldde wel dat hij binnenkort met Connexxion om tafel zou gaan zitten om de nachtbus naar Kudelstaart te bespreken. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Foto: De twee oud burgemeesters van Aalsmeer, Joost Hoffscholte en Pieter Litjens, wensen fractieleider en lijsttrekker Robert van Rijn op de bank veel succes met de verkiezings-campagne!