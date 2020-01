Aalsmeer – Proosten op een goed, gezond en bruisend 2020 kan niet alleen op maandag 6 januari in het gemeentehuis. Vanaf 19.30 uur nodigt het college van burgemeester en wethouders deze dag inwoners uit voor de nieuwjaarsreceptie. Rond 20.15 uur is er een officieel moment met een toespraak van burgemeester Gido Oude Kotte.

Het glas heffen kan vandaag, vrijdag 3 januari, al in cultureel café Bacchus. Het wordt een muzikaal treffen, want de borrel wordt opgeluisterd met een optreden van Mr. Boogie Woogie. Bacchus in de Gerberastraat is open vanaf 21.00 uur. Eerder deze avond, van 19.00 tot 21.00 uur, kunnen er handen geschud worden tijdens de nieuwjaarsreceptie van de Ouderen Vereniging (OVAK) in buurthuis Hornmeer aan de Dreef 1.

Zaterdag 4 januari een schema maken, is een aanrader, want verschillende verenigingen en organisaties nodigen belangstellenden uit voor een nieuwjaarsborrel. Voetbalvereniging FC Aalsmeer luidt tussen 16.00 en 18.00 uur het nieuwe jaar in met een gezellig samenzijn in het clubhuis aan de Beethovenlaan. Ook buurtvereniging Hornmeer houdt voor leden en anderen een nieuwjaarsreceptie van 15.30 tot 18.00 uur in het buurthuis aan de Dreef, proosten op 2020 met het Aalsmeers Bromfiets Genootschap kan vanaf 17.00 uur in café Joppe in de Weteringstraat en in café Op de Hoek in Kudelstaart staat vanaf 19.00 uur de champagne koud.

Ook zondag 5 januari gaan deuren open voor nieuwjaarsrecepties. Sportvereniging RKDES begint de dag met een puzzelrit en eindigt met een nieuwjaarsborrel van 16.00 tot 18.00 uur voor (club)vrienden in het verenigingsgebouw aan de Wim Kandreef. Voor bewoners van Oude Meer en belangstellenden gaat ’t Dijkhuis aan de Aalsmeerderdijk 77 om 14.30 uur open voor nieuwjaarswensen.

En, alvast noteren en misschien te combineren: Op zaterdag 18 januari houden zowel het CDA als D66 hun nieuwjaarsrecepties. De leden van D66 zijn hiervoor van 14.30 tot 17.00 uur aanwezig in De Oude Veiling in de Marktstraat en het CDA nodigt u/jou uit in het bedrijf van Cor Zuurbier aan de Mijnsherenweg 33 van 16.00 tot 18.00 uur.