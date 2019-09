Promotie Nils Eekhoff naar prof team Sunweb

Rijsenhout – Met ingang van het nieuwe jaar rijdt wielrenner Nils Eekhoff als prof bij Team Sunweb in de World Tour, de hoogste klasse in het wielrennen. Het 21-jarige talent uit Rijsenhout tekende een tweejarig contract bij de Duits-Nederlands formatie. Volgens coach Sebastian Deckert is zijn promotie een verdiende beloning voor drie succesvolle jaren bij het opleidingsteam van Sunweb. “Nils zal onze profploeg komen versterken in de klassiekers en de lead outs van de sprint. Daarnaast gaan wij hem ook helpen uit te groeien tot een veelzijdig renner”, zegt Deckert.

Eekhoff is vanzelfsprekend blij met de kansen die hem geboden worden. “Ik wil van waarde zijn voor het team en hoop me op termijn te ontwikkelen tot een renner die ook bij de profs kan meestrijden om de overwinning. Bij de beloften heb ik twee jaar geleden Parijs-Roubaix gewonnen, ik droom ervan dat ooit ook op het hoogste niveau te kunnen doen.”

Behalve Nils Eekhoff maken ook het Oostenrijkse klimtalent Felix Gall en de Duitse all-rounder Martin Salmon de overstap van de opleidingsploeg naar de Sunweb-profs.

Net als vorig jaar mocht Nils Eekhoff afgelopen week als stagiair in de Tour of Britain al proeven van wielrennen op het hoogste niveau. Hij werd dertiende, negende en zevende in etappes, reed een knappe tijdrijd (32ste) en werd 59ste in het eindklassement. Aan het eind van de maand is het wielertalent met het nationale beloftenteam deelnemer aan de wereldkampioenschappen in het Engelse Yorkshire. Op dinsdag 24 september start hij in de tijdrit, op vrijdag 27 september volgt de wegwedstrijd.

Foto: Nils Eekhoff verlaat het startpodium van de tijdrit in de vorige week verreden Tour of Britain. Foto @Team Sunweb