Politie zoekt getuigen aanrijding

Vinkeveen – Dinsdagmiddag is op de Baambrugse Zuwe in Vinkeveen een scooterrijder aangereden door een automobilist die na de aanrijding is doorgereden. De politie zoekt de bestuurder van een witte bestelbus. De bestuurder van deze bestelbus was de veroorzaker van het ongeluk. De bestuurder van het busje, een Mercedes Citan verleende geen voorrang bij een wegversmalling waarna een scooterrijder ten val kwam. De witte Mercedes is niet gestopt en heeft de scooterrijder aan zijn lot overgelaten. De politie zoekt getuigen en de bestuurder van de bestelbus. Het kenteken is inmiddels bekend.