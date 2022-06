Politie doet inval in diverse panden in de Ronde Venen

De Ronde Venen – De politie is in de nacht van donderdag op vrijdag diverse panden in Mijdrecht en Vinkeveen binnengevallen. Dit ging niet zachtzinnig. Volgens omwonenden ging ‘het met grof geweld. Ramen werden ingeslagen en personen met bivakmutsen en honden drongen naar binnen. In Mijdrecht gaat het om twee winkels en twee woningen. In Vinkeveen gaat het om een bedrijfspand. Volgens getuigen waren er een tientallen (zo niet meer) agenten bij betrokken , politiehonden en diverse politieauto’s. Tot op heden: vrijdagmiddag 15.00 uur kon of wilde de politie nog weining kwijt over het hoe en wat van deze grootse actie. Zij hebben laten weten dat ze later met een update komen. Dit zal zodra hij bij ons bekend is, gepubliceerd worden.