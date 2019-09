Poging inbraak woningen

Uithoorn – Op donderdag 29 augustus rond half vijf in de ochtend is geprobeerd in te breken in een woning in de Oranjelaan. Een bewoner hoorde buiten gestommel en besloot even te gaan kijken. Hij deed de luxaflex omhoog en zag een persoon wegrennen. Geprobeerd is de inbraakstrip bij de voordeur te verbreken. Tussen vrijdag 30 en zaterdag 31 augustus is een poging tot inbraak gedaan bij een woning in de Colijnlaan. Er is schade gemaakt aan het kozijn en getracht is de scharnieren uit de achterdeur te wrikken. Ook hier is het de inbrekers niet gelukt om binnen te komen.