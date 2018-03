Aalsmeer – Poes Carlijn is zoek. Zondagnacht 4 maart is het dier naar buiten gegaan en niet meer teruggekomen. Haar eigenaar denkt dat Carlijn van het dakterras is gevallen aan de kant van de Schoolstraat. Ze had zichzelf juist die middag het kunstje geleerd om over de dakrand naar het slaapkamerraam te lopen. Carlijn woont met haar baasjes in de boven-woning in de Weteringstraat, hoek Schoolstraat.

Carlijn is een schuwe poes, die ooit in het boerenland is geboren en pas wat later in huis is gekomen. Daardoor is haar instinct (vluchten en verstoppen) heel sterk. Ze zal zich door vreemden niet zo maar laten lokken. Eigenaar Ron Dol is de volgende dag gelijk op zoek gegaan in de wijk, maar vooralsnog heeft de poes zich nog niet laten zien. Mocht iemand haar zien of gezien hebben, Ron hoort het graag via 06-52091844 (bellen/sms) of facebook. Carlijn is gechipt.