Plofkraak op ABN AMRO in Zijdstraat

Aalsmeer – Even na drie uur in de nacht van donderdag 18 op vrijdag 19 oktober is er een plofkraak geweest in de Punterstraat, hoek Zijdstraat.

Het doelwit was de pinautomaat van de ABN AMRO bank. De kraak heeft flinke schade aangericht aan de pinautomaat. Het is onbekend of de daders buit gemaakt hebben.

Voor zover bekend zijn er geen woningen ontruimd geweest. In de omgeving wonen vele mensen. De politie roept getuigen op zich te melden. Dit kan via 0900-8844 of 0800-7000 (anoniem).

Foto: VTF – Vivian Tusveld