Plekjes ontdekken met de Kinderkunstroute

Aalsmeer – Zaterdag 18 mei was de presentatie van de Kinderkunstroute door de ogen van leerlingen van basisschool Samen Een. Het was een stralende zonnige dag, prima weer om het dorp eens op een andere manier te ontdekken.

Kinderen uit de groepen zes en zeven (48 in totaal) hebben samen met De Kunstploeg plekken die zij bijzonder en speciaal vinden in de wijk in kaart gebracht. Daar hebben ze gedichten en tekeningen over gemaakt. Hier is een leuk bundeltje van gemaakt met de titel ‘De poëzie van het dorp’ en het maken en samenstellen hiervan vormde de basis voor de Kinderkunstroute.

Zes locaties

De Kinderkunstroute bestond uit zes bijzondere locaties die in woord en beeld gebracht werden. Gestart werd op het schoolplein van Samen Een. Nagenoeg alle deelnemende kinderen, hun ouders en een groep belangstellenden waren op de presentatie afgekomen. Ook wethouder Wilma Alink, die het officiële startsein gaf. De portefeuillehouder van milieu zei blij verrast te zijn dat de kinderen de natuur en groen een warm hart toedragen. Uit het project blijkt namelijk dat de leerlingen groen en water belangrijk vinden, zich thuis voelen op rustieke plekjes in het dorp en het schoolplein is de plaats waar zij zich veilig voelen, waar het voelt als thuis.

Magisch bankje en het schoolplein

Het eerste kunstwerk was een windvanger bij het bankje aan de Weteringtocht. Een magisch bankje volgens de jongens en meiden: “Als je er bent, dan voel je je er te gek.” Daarna door de school naar de andere kant van het speelplein. Nabij de tafeltennistafel zijn silhouetten van leerlingen met kalkverf vereeuwigd op het plein, waar je oneindig rondjes kan rennen. Het schoolplein vinden de kinderen fijn. “Voor mij voelt het als thuis.”

Slingerboom en kunstbankje

De ‘sliert’ ging verder via de Helling naar het groen achter de Dorpskerk. Derde kunstwerk was de slingerboom. Hier werd niet alleen een gedicht voorgelezen, maar werd ook een act met planten door de leerlingen opgevoerd. Bij aanvang liep de groep al met een plant in een rugtas en voor omstanders moet dit wel een grappig gezicht zijn geweest. “Ze hebben hun eigen zuurstof bij zich.” Bij de slingerboom ruikt het naar natuur, naar avontuur en naar buiten. Ook over het kunstbankje bij de Ringvaart is een gedicht gemaakt, maar de kleurige bank is uiteindelijk niet in de Kinderkunstroute opgenomen.

Zorgcentrum en Nicobrug

Via de Kanaalstraat werd naar zorgcentrum Aelsmeer gelopen, naar de ouderen waarvan enkele bewoners voor het project zijn geïnterviewd. Aan onder andere is aan mevrouw Joore gevraagd naar haar favoriete plekjes vroeger. Het waren de Poel en de tuin van de buren. “En nu 15 mooie jaren later, in het bejaardenhuis koffie drinken, elke ochtend. Ook mooi!” En weer verder naar de Nicobrug (de ophaalbrug naar de Historische Tuin). Ook een plek die de kinderen kozen voor hun Kunstroute. “Je kan er lekker chillen, maar in de winter is het rillen.” Hier vond eveneens een extra act plaats. Allerlei spulletjes, onder andere een stroopwafel en een plant, moesten de kinderen en aanwezigen doorgeven.

Het Stokkeland

En nadat alle spulletjes weer verzameld waren, werd de wandeling naar het Stokkeland ingezet, de meest favoriete plek van de jongens en meiden. “Je kan er rennen door de bosjes, klimmen in de bomen, over van alles dromen en er zijn geen regels.” En: “Het Stokkeland is net zo mooi als mijn echte huis. Het is het mooiste plekje van mij.” Het Stokkeland was het eindpunt van de Kinderkunstroute.

Te ver om in deze route op te nemen waren de manege in Oost, het recreatie-eiland en de Watertoren. Alledrie ook vaak gekozen door de leerlingen. Al met al een geweldig project waar zowel de leerlingen en de leerkrachten als de leden van de Kunstploeg (Karin, Diede, Femke, Hannegijs en Jan) met veel plezier aan gewerkt hebben en deze zaterdag vol trots presenteerden. Het ligt in de bedoeling om als herinnering aan deze Kunstroute een blijvend kunstwerk te realiseren op één van de zes locaties. In ieder geval is er de bundel ter herinnering met werkelijk prachtige gedichten. Project geslaagd!