Oproep Oekraïnse vluchtelingen zonder complete papieren

Aalsmeer – Oekraïense vluchtelingen die niet alle benodigde papieren hebben om zich in te laten schrijven in de Basisregistratie Personen (BRP), kunnen op woensdag 15 juni van 12.00 tot 17.00 uur terecht bij de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) aan de President Kennedylaan 923, 1079 MZ in Amsterdam.

Voor wie is deze oproep bedoeld?

Vluchtelingen uit Oekraïne die in Aalsmeer verblijven met incomplete papieren, die zich daardoor niet kunnen registreren in de Basisregistratie Personen.

Waarom registreren?

Registratie in het BRP is nodig om recht te hebben op een verblijfsvergoeding en op ondersteuning en verblijf op langere termijn.

Wat is nodig om registratie te krijgen?

Alles wat kan bewijzen dat de vluchteling in Oekraïne woont of heeft gewoond. Ondersteunend bewijs kan bestaan uit foto’s, bankafschriften, (werk)documentatie etc. Families die samen Oekraïne hebben verlaten gaan bij voorkeur gezamenlijk naar de IND.

Wat doet de IND?

Het gesprek met de IND zal worden gevoerd in het Engels of in het Nederlands. Het is dus aan te raden om een eigen vertaler mee te nemen als beide talen een probleem vormen. De IND kijkt naar al het bewijs en zal daarna de gemeente adviseren of de vluchteling en aanwezige familie geregistreerd kan worden en een verblijfsvergoeding kan krijgen. Als dat zo is, kan dat direct geregeld worden in het BRP.

Graag verder vertellen!

Als deze informatie niet voor u geldt, maar u kent wel Oekraïense vluchtelingen die zich in een situatie zonder complete papieren bevinden, breng ze dan alstublieft op de hoogte van deze actie van de IND op woensdag 15 juni. Op de website van de gemeente (www.aalsmeer.nl) is deze oproep ook te lezen in Oekraïens, Russisch en Engels.