Opening bijzondere expositie in Oude Raadhuis

Aalsmeer – Met plezier nodigt KCA belangstellenden uit voor de opening van een bijzondere tentoonstelling: Helden in de Jeugdzorg. Jennifer Bergkamp en Erik de Rijk, bekend van de succesvolle expositie ‘Helden in de Zorg’, zetten zich deze keer in voor de Jeugdzorg. Jennifer schetste met haar prachtige pasteltekeningen en haar liefdevolle verhalen een beeld van wat de passie van medewerkers in de jeugdzorg voor vele kinderen betekent. Erik zette met zijn indrukwekkende foto’s diezelfde professionals in het volle licht.

Een positief eerbetoon aan een te negatief neergezette sector. De opening wordt verricht door wethouder Jeugdzorg Bart Kabout op zaterdag 22 oktober om 15.00 uur in het Oude Raadhuis aan de Dorpsstraat 9. De expositie bewonderen kan tot en met 27 november iedere vrijdag, zaterdag en zondag tussen 14.00 en 17.00 uur.

Foto: www.kicksfotos.nl