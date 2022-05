Op ontdekkingstocht in Fort bij Abcoude

Regio – Benieuwd naar wat er achter de dikke muren van de kazerne van Fort bij Abcoude te zien en te beleven is? Op zondag 29 mei om 14:00 uur gaat de deur van dit imposante gebouw open. Ontdek Fort bij Abcoude onder leiding van een ervaren fortengids, die de geschiedenis van het fort tot leven laat komen!

Met het trekpontje, dat vanaf de parkeerplaats vertrekt, vaar je naar het natuurrijke forteiland. Dwaal rond op het binnenfort en geniet van de historische verhalen en de natuur. In de kazerne bezoek je onder meer het kruitmagazijn en de slaapvertrekken. De buitenmuren zijn hier wel 1,8 meter dik! Vanaf het uitzichtpunt op het oostelijke ‘Oreillon’ kun je Fort bij Nigtevecht zien liggen. Vanaf deze locatie kun je je goed voorstellen dat vroeger vanaf dit punt met kanonnen werd geschoten.





Stelling van Amsterdam

Fort bij Abcoude is het eerste gebouwde fort van de Stelling van Amsterdam. Dat deze waterlinie uniek in de wereld is, blijkt wel uit het feit dat de Stelling van Amsterdam UNESCO Werelderfgoed is. De lange verdedigingslinie met dijken, sluizen, batterijen en forten loopt als een ring om Amsterdam en beschermde destijds de hoofdstad. Samen met de Nieuwe Hollandse Waterlinie vormt deze linie het werelderfgoed de Hollandse Waterlinies.

Op zondag 29 mei kun je dit bijzondere fort ontdekken. Bestel toegangskaarten via www.natuurmonumenten.nl/fortbijabcoude (zie agenda).